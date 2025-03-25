وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن فرق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني تعمل على إخماد النيران التي امتدت الى المباني والسيارات.وأشارت الوكالة الى وقوع إصابات فيما لم ترد بعد تفاصيل دقيقة عن مدى خطورتها، كما اشارت وسائل إعلام محلية الى مقتل 3 أطفال جراء الحريق.