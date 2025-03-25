حتى نيسان المقبل.. تمديد "حظر التجمع" في أنقرة

وكانت السلطات التركية، التي تواجه تظاهرات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، أصدرت قراراً بحظر مماثل في وإزمير (غرب)، ثالث مدن البلاد.يأتي هذا بينما قال الرئيس التركي ، أمس الاثنين، إن احتجاجات المعارضة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول إمام تحولت إلى "حركة عنف".وأثار اعتقال إمام ، أبرز منافس سياسي للرئيس ، يوم الأربعاء الماضي، أكبر احتجاجات في شوارع منذ أكثر من 10 سنوات. وقضت محكمة تركية، الأحد الماضي، بحبس إمام على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.