ترامب يعتمد سياسة "الضغط الأقصى".. عقوبات جديدة على إيران

وأتى القرار الأمريكي في أعقاب رسالة بث بها الرئيس إلى بشأن برنامجها النووي، وبالتزامن مع تقرير للاستخبارات الأمريكية يقول إن "لا تُصنع أسلحة نووية"، وفقا لـ"رويترز".وتعد حزمة العقوبات هذه هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع، مع انهيار كبير في الإيراني مقارنة بالدولار الأمريكيومن جهة أخرى رفضت التفاوض مع ، مشيرة الى انه لا يمكن التفاوض مع دولة تضغط بكل الاتجاهات وتقتل الأبرياء.