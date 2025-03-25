الطاقة الذرية: لم يتبق من الاتفاق النووي الإيراني سوى اسمه

وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" ان "الحاجة الملحّة لوضع إطار وتفاهم جديدين لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، بهدف ضمان عدم تطوير لأسلحة نووية، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط".وأضاف أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل جهودها للتوصل إلى تفاهم مع ، يشمل التعاون مع والدول الأوروبية؛ بهدف منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة".وذكر للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "سنتعاون مع وإيران وأصدقائنا الأوروبيين على هذا المسار، وهذا الأمر ضروري للغاية ويجب القيام به".وفي مقابلة مع شبكة "بلومبرغ"، قال غروسي: "نحن في لحظة حاسمة، حيث نعلم أن هناك تحركات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي للتواصل مع ، بما في ذلك إرسال رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني".وأضاف: "كنت في في الماضي، حيث التقيت بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية، ومن المحتمل أن أزور مرة أخرى قريباً".وأردف: "أعتقد أنه من الواضح تمامًا أننا بحاجة إلى تفاهم جديد مع يضمن بشكل قاطع عدم قدرتها على امتلاك سلاح نووي، ولا سيما في ظل الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط، إذ إن إضافة عنصر نووي إلى هذه المعادلة سيكون كارثيًّا".