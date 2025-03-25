اشبه بالانقلاب.. اعتقالات جديدة بتركيا والرئاسة تحذر من تسلل إرهابيين للمظاهرات

وقد أعلنت السلطات اليوم عن حملة اعتقالات جديدة طالت "محرضين". وقال التركي علي يرليكايا "أوقفت قواتنا الأمنية 43 محرضا، والعمل مستمر لاعتقال مشتبه فيهم آخرين".يأتي ذلك بعد ليلة سادسة من المظاهرات في عدة مدن احتجاجا على سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض إمام .وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن هناك منظمات إرهابية تحاول استغلال المظاهرات لإحداث فوضى. وأضاف "هناك محاولات لتضليل الرأي العام وإظهار أن بلادنا ليست مستقرة".وأعلنت سلطات محافظة تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل.والتجمعات محظورة منذ أسبوع في إسطنبول وإزمير والعاصمة، حيث اعتُقل نحو 1200 شخص خلال التجمعات اليومية منذ ذلك الحين.ومع ذلك، تجمع الآلاف مجددا مساء أمس الاثنين أمام مبنى بلدية إسطنبول. وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل على استمرار هذه المظاهرات، ووصف ما جرى بالانقلاب.إثارة الشارعمن جانبه، كرر الرئيس التركي دعوة المعارضة للرد على الاتهامات الموجه لأكرم بدلا من إثارة الشارع، كما حمّلها مسؤولية الخسائر التي تعرضت لها منذ بدء المظاهرات.خارجيا، دان مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة" خلال المظاهرات.وقال مفوض المجلس أوفلاهرتي "أدعو السلطات التركية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشأن احترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الإعلام".يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول إمام يُلاحق بجملة من الدعاوى القضائية منذ عام 2019، وقد أُلغيت شهادته الجامعية، واعتقلته الشرطة التركية قبل أسبوع على خلفية اتهامات بـ"جرائم تتعلق بالفساد المالي والإرهاب".هل يمكن أن يترشح إمام للرئاسة بعد اعتقاله؟يتهم إمام وزملاؤه بإنشاء وإدارة منظمة إجرامية، وتقديم الدعم لتنظيم إرهابي، وتنظيم مناقصات غير قانونية، والتلاعب في المناقصات، وأخذ الأموال من رجال الأعمال تحت التهديدتجددت المظاهرات في احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إمام على ذمة قضايا فساد، فيما اتهم الرئيس التركي المعارضة بالمسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين بعد اضطرابات نتيجة حبس رئيس بلدية إسطنبول.