تحذير من كارثة في دولة عربية

وقال هوكينز من المنظمة للصحافيين في جنيف عبر الفيديو في صنعاء: "لقد شهدنا أرقاماً بنسبة 33 في المئة من سوء التغذية الحاد والشديد في بعض المناطق. خاصة في الساحل الغربي، في الحديدة الوضع على شفا الكارثة... حيث سيموت الآلاف".وأوضحت المنظمة أنّ واحداً من بين كل طفلين دون سن الخامسة في يعاني من سوء التغذية، وذلك بالإضافة إلى 1.4 مليون من السيدات الحوامل والمرضعات.وقال هوكينز: "ليست تلك الكارثة طبيعية، بل من صنع الإنسان. فالصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات دمر الاقتصاد والرعاية الصحية والبنية التحتية في . ويعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية".ووجهت اليونيسف استغاثة للحصول على 157 مليون دولار إضافية خلال العام الحالي، وتقول إن استغاثتها الحالية تلقت 25 في المئة فقط من التمويل المطلوب.وأوقف الرئيس الأميركي بعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير برامج الوكالة الأميركية للتنمية 90 يوماً، بينما تجري إدارته مراجعة لمدى توافقها مع سياسة "أميركا أولا".