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بينها الأجانب.. شروط واشنطن لرفع العقوبات عن دمشق
دوليات
2025-03-25 | 12:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,655 شوهد
نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها، الثلاثاء، إن
الولايات المتحدة
سلمت
سوريا
قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وقالت المصادر للوكالة إن: "ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد
الشام
وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس".
ولم ينشر سابقا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
منصبه في 20 يناير.
ونقلت الوكالة عن المصادر أن من بين الشروط التي وضعتها
الولايات المتحدة
تدمير
سوريا
لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وأضافت المصادر أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في
سوريا
.
ووفقا للمصادر المطلعة طلبت
واشنطن
أيضا من
سوريا
تعيين
منسق
اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في
سوريا
منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وأفادت المصادر بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم
واشنطن
تخفيفا جزئيا للعقوبات، ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن
واشنطن
لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط.
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