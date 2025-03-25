بينها الأجانب.. شروط واشنطن لرفع العقوبات عن دمشق

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها، الثلاثاء، إن سلمت قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.

وقالت المصادر للوكالة إن: "ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس".

ولم ينشر سابقا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في 20 يناير.



ونقلت الوكالة عن المصادر أن من بين الشروط التي وضعتها تدمير لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.



وأضافت المصادر أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في .



ووفقا للمصادر المطلعة طلبت أيضا من تعيين اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في منذ ما يزيد على 10 سنوات.



وأفادت المصادر بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم تخفيفا جزئيا للعقوبات، ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط.