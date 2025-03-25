اتفاق روسي أوكراني على ضمان الملاحة بالبحر الأسود

كشفت الأمريكية، الثلاثاء، عن اتفاق روسي أوكراني على ضمان الملاحة في .

وأعلنت ، أنها أبرمت اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا لضمان سلامة الملاحة في ولتطبيق حظر استهداف منشآت الطاقة في البلدين.

وذكر في بيان أن ستساعد على وصول صادراتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية من جديد، وستواصل تسهيل المحادثات بين الجانبين في محاولة لتحقيق سلام دائم.