ترامب: الحوثيون يحصلون على الدعم من إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الثلاثاء، أن الحوثيون في اليمن يحصلون على الدعم من .



وقال في كلمة له، "الحوثيون الآن يفرون وقلنا لإيران إن عليها التفاوض معنا".

وأضاف "الحوثيون يحصلون على الدعم من إيران"، مشيرا الى أن "الحوثيين كانوا يتمنون أن لا يحصل هجومنا عليهم".

وتابع "لم أكن منخرطا في موضوع المحادثة السرية على تطبيق سيغنال"، مشددا بالقول "قلنا لإيران إن عليها التحدث إلينا بطريقة أو بأخرى".