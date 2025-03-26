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كأنك تضعها في السفارة الصينية.. فضيحة مزدوجة في البيت الأبيض بفعل "خطط حربية في تطبيق دردشة"
دوليات
2025-03-26 | 03:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
966 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
يعيش
البيت الأبيض
حالة محرجة داخليا وعالميا بوقوع فضيحتين بآن واحد، عندما تمت إضافة صحفي الى مجموعة دردشة خاصة لـ"امراء الحرب" في
البيت الأبيض
خلال مناقشة خطط قصف الحوثيين في
اليمن
، اما الفضيحة الأخرى تتعلق باستخدام تطبيق غير امن مثل سيغينال للنقاش في خطط الحرب.
وقال عضو مجلس الشيوخ مارك وارنر (ديمقراطي من ولاية فرجينيا): "لا ينبغي أبدًا مناقشة المعلومات السرية عبر نظام غير سري" مثل سيجنال.
ويصف مارك مونتجومري، المدير الأول لمركز الابتكار السيبراني والتكنولوجي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، "أعتقد أن سيجنال أعلى ببضع خطوات من ترك نسخة من خطتك الحربية في السفارة الصينية - لكنها أقل بكثير من المعايير المطلوبة لمناقشة أي عناصر من خطة الحرب"،
لكن
ترامب
، قال انه مرتاح للغاية لتفسير وحل قضية انضمام صحفي إلى محادثة في تطبيق سيغنال مع فريق
الأمن القومي
، مشيرا الى ان التفسير الأول هو امتلاك احد أعضاء فريق الامن القومي لرقم هاتف الصحفي مدير تحرير صحيفة ذا اتلانتك، وقام باضافته بالخطأ الى المحادثة، مبينا ان المحادثة (التي اطلع عليها الصحفي) لم تكن سرية ولم تكن هناك مشكلة، وأن الهجوم على
اليمن
كان "ناجحا للغاية".
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