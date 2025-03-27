نتنياهو: نعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط

وقال نتنياهو في كلمة له، "نحذر من أن مصير المجتمعات الحرة مرتبط بجهودها في معاداة السامية"، موضحا "المعادون للسامية لا يسعون لتدميرنا فقط بل يريدون هدم المعاصرة والمعتدلة".

وأضاف "في 7 أكتوبر فاجأتنا المذبحة وظن كثيرون أن ليست إلا بيت هشا"، مشددا "لا أصدق حجم معاداة السامية في الإعلام وفي الجامعات الأمريكية تأييدا لحماس".

وتابع نتنياهو "نسعى لإعادة جميع المختطفين بغزة إلى الوطن"، مضيفا "نعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط ومنحه مستقبلا جديدا".