بوتين يعلق على خطة ترامب التي تخص غرينلاند

وقال خلال مؤتمر في مخصص للقطب الشمالي: "هناك خطط جدية من جانب في ما يتصل بغرينلاند، خطط ذات جذور تاريخية قديمة".وجدد ، الأربعاء، مطالباته بغرينلاند، مؤكدا أن بلاده بحاجة إليها لضمان .وقال في تصريح صحافي "نحتاج إلى من أجل الأمن والسلامة الدوليين. نحتاج اليها. لا بد من أن نحصل عليها".وأضاف "أكره أن أعبّر عن ذلك بهذه الطريقة ولكننا سنحتاج الى الحصول عليها".وتتمتع المنطقة الشاسعة بموقع استراتيجي في وهي غنية بالموارد المعدنية، وبحسب استطلاعات الرأي يؤيد معظم سكان الاستقلال عن ، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها .