طهران تعلن إرسال رد على رسالة ترامب عبر عُمان

وقال عراقجي بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "الرد الرسمي الإيراني على رسالة الرئيس الأمريكي تم إرساله بالطريقة المناسبة وعبر دولة سلطنة عمان".وأضاف عراقجي: "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة يتم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة السيد بشكل كامل ونقلها إلى الطرف الآخر".وأكد قائلا: "سياستنا لا تزال تتمثل في تجنب المفاوضات المباشرة في ظل ظروف الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة يمكن أن تستمر كما حدث في الماضي".وأشار إلى أن "المفاوضات غير المباشرة جرت في عهد حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني، وكذلك خلال حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".وفي أوائل شهر آذار الحالي، قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع بشأن البرنامج النووي الإيراني.