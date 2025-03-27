الإعلان عن موعد لقاء ثلاثي يجمع ماكرون وعون والشرع

وقالت الرئاسة الفرنسية لصحافيين "ستكون مناسبة للرؤساء الثلاثة لبحث قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية"، حيث أدت "توترات إلى وقوع مواجهات"، مؤكدة العمل على "استعادة سيادة وكذلك سوريا".وقالت أوساط الرئيس الفرنسي "يواجه وسوريا مشاكل مشتركة، لا سيما عمليات التهريب وسيعمل رؤساء الدول معا لاقتراح عناصر لمواجهة هذه التحديات".وسيجري محادثة هاتفية ثنائية مع أحمد الشرع يتم خلالها مناقشة زيارته المقبلة لفرنسا.وكان الشرع قد تلقى دعوة من لزيارة ، عقب توليه منصب الرئاسة، في فبراير الماضي.وقال بيان سوري إن ماكرون هنأ الشرع على توليه منصب الرئاسة و"تحرير البلاد بمساع من نظام الأسد"، كما أبدى الرئيس الفرنسي دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في .وأكد ماكرون على دعم العملية السياسية في ، ووحدة البلاد واستقلالها وسيادة أراضيها.