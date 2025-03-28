القبض على بلوكر داخل الحرم المكي

وظهر البلوغر المصري في اللقطات مرتدياً ملابس الإحرام داخل المكي دون الحصول على تصريح رسمي لأداء مناسك العمرة.وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بعد أن وجه التركي خلاله رسالة مباشرة للسلطات قال فيها: "أنتوا هتشغلوا دماغكم عليا"، وهو ما فُسِر على أنه تحدي للجهات المعنية.وبعد أيام من نشر الفيديو، لاحظ متابعو التركي اختفاءه المفاجئ من جميع منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار تكهنات حول احتمال اعتقاله من قبل السلطات .وأكد عدد من المتابعين والمصادر الإعلامية أن "السلطات السعودية قد قامت فعلياً باعتقال البلوغر المصري، رغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجهات المعنية في المملكة يؤكد أو ينفي هذه الأنباء".ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من التصرفات المثيرة للجدل التي عُرف بها التركي، حيث أثارت تصرفاته الأخيرة أمام موجة من الجدل والانقسام بين مستخدمي ، بين من يرى أنها "مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين"، ومن يعتبرون أن "طريقة التعامل مع الحادث تحتاج لمزيد من الوضوح والشفافية من الجهات الرسمية".