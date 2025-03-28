زلزال مدمر يضرب ميانمار

وضرب الزلزال منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات، قرابة الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بحسب الهيئة.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، جراء الزلزال الذي تسبب في اهتزاز المباني.وقال مركز جي.إف زد الألماني لعلوم الأرض إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فقط وكان مركزه في ميانمار المجاورة، حسب تقارير أولية.وشعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غربي بهزّات نجمت عن الزلزال الذي ضرب ، بحسب ما أفادت وكالة الزلازل في .وأفاد "مركز شبكات الزلازل الصيني" بأن قوة الهزة بلغت 7.9 درجات، بحسب ما أفادت "شينخوا"، بينما جاء في منشور على صدر عن المركز بأن سكان "مقاطعة يونان شعروا بالهزّات".