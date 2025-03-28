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هل يحتقر ترامب زيلينسكي.. وما هي قناعاته تجاه أوكرانيا؟
دوليات
2025-03-28 | 12:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
رأت صحيفة "التايمز" أن الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
"مقتنع بضعف أوكرانيا ويحتقر
فلاديمير
زيلينسكي"، لافتة إلى أن سعيه موجه نحو استعادة المليارات التي قدمتها الإدارة السابقة لكييف.
وجاء في منشور الصحيفة: "المسودة الجديدة للاتفاق، التي يُقال إن
الولايات المتحدة
تضغط على أوكرانيا لتوقيعها، تمثل تصعيدا مذهلا في محاولة
إدارة
ترامب
للسيطرة على الموارد الطبيعية الأوكرانية، مقابل التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار".
وأضافت الصحيفة: "وقد ندد مسؤولون في
كييف
بالمطالب الأمريكية، التي تتجاوز بكثير صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها الشهر الماضي، واصفين إياها بأنها (مقززة)، ومؤكدين أنها ستزيد من اعتماد أوكرانيا على
واشنطن
لدرجة تكاد تجعلها دولة تابعة".
وتابع: "ترامب، المقتنع بضعف أوكرانيا، والذي يحتقر
زيلينسكي
والغاضب من تقديم إدارة بايدن مساعدات لكييف بمليارات الدولارات، قرر الآن استعادة كل هذه الأموال وأكثر".
ووصفت الصحيفة الصفقة المقترحة من قبل الأمريكيين حول المعادن النادرة بأنها "إهانة جديدة لأوكرانيا".
ويوم أمس الخميس خلال مؤتمر صحافي بعد قمة حلفاء أوكرانيا في
باريس
اتهم
زيلينسكي
واشنطن
بتغيير شروط صفقة المعادن باستمرار، قائلا: "الاتفاق الكامل يتطلب دراسة مفصلة لهذا، لأن هذه اتفاقيات خطيرة تحتاج إلى التصديق عليها في البرلمان.. لذا من المبكر التحدث عن اتفاقية تم تغييرها عدة مرات ولكنني لا أريد أن يكون لدى
الولايات المتحدة
شعور بأن أوكرانيا ضد ذلك، بشكل عام".
وأضاف: "لقد أظهرنا باستمرار إشاراتنا الإيجابية. نحن مع التعاون مع الولايات المتحدة".
من جانبه، حذر
عضو البرلمان
الأوكراني
ياروسلاف جيليزنياك
من الصيغة الجديدة لاتفاق المعادن النادرة بين نظام
كييف
وواشنطن، مشيرا إلى أنه سيمنح الولايات المتحدة جميع ما تبقى من ثروات بأوكرانيا.
وكان الرئيس
ترامب
، قد قال الاثنين، إن
الإدارة الأمريكية
والسلطات الأوكرانية أوشكتا على الانتهاء من العمل على اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة وستوقعان عليه قريبا.
وفي وقت سابق، قالت واشنطن، عقب محادثة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي، إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد أوكرانيا على تشغيل محطات الطاقة النووية لديها.
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