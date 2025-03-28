هل يحتقر ترامب زيلينسكي.. وما هي قناعاته تجاه أوكرانيا؟

وجاء في منشور الصحيفة: "المسودة الجديدة للاتفاق، التي يُقال إن تضغط على أوكرانيا لتوقيعها، تمثل تصعيدا مذهلا في محاولة للسيطرة على الموارد الطبيعية الأوكرانية، مقابل التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار".وأضافت الصحيفة: "وقد ندد مسؤولون في بالمطالب الأمريكية، التي تتجاوز بكثير صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها الشهر الماضي، واصفين إياها بأنها (مقززة)، ومؤكدين أنها ستزيد من اعتماد أوكرانيا على لدرجة تكاد تجعلها دولة تابعة".وتابع: "ترامب، المقتنع بضعف أوكرانيا، والذي يحتقر والغاضب من تقديم إدارة بايدن مساعدات لكييف بمليارات الدولارات، قرر الآن استعادة كل هذه الأموال وأكثر".ووصفت الصحيفة الصفقة المقترحة من قبل الأمريكيين حول المعادن النادرة بأنها "إهانة جديدة لأوكرانيا".ويوم أمس الخميس خلال مؤتمر صحافي بعد قمة حلفاء أوكرانيا في اتهم بتغيير شروط صفقة المعادن باستمرار، قائلا: "الاتفاق الكامل يتطلب دراسة مفصلة لهذا، لأن هذه اتفاقيات خطيرة تحتاج إلى التصديق عليها في البرلمان.. لذا من المبكر التحدث عن اتفاقية تم تغييرها عدة مرات ولكنني لا أريد أن يكون لدى شعور بأن أوكرانيا ضد ذلك، بشكل عام".وأضاف: "لقد أظهرنا باستمرار إشاراتنا الإيجابية. نحن مع التعاون مع الولايات المتحدة".من جانبه، حذر الأوكراني من الصيغة الجديدة لاتفاق المعادن النادرة بين نظام وواشنطن، مشيرا إلى أنه سيمنح الولايات المتحدة جميع ما تبقى من ثروات بأوكرانيا.وكان الرئيس ، قد قال الاثنين، إن والسلطات الأوكرانية أوشكتا على الانتهاء من العمل على اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة وستوقعان عليه قريبا.وفي وقت سابق، قالت واشنطن، عقب محادثة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي، إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد أوكرانيا على تشغيل محطات الطاقة النووية لديها.