غارات أميركية جديدة على اليمن

وذكرت مصادر يمنية انه "هزت 5 انفجارات محيط بعد الغارات".كما أضافت المصادر أن "غارات أميركية طالت معسكر السواد مقر قيادة سابقاً جنوب صنعاء".وتستمر الضربات الجوية الأميركية على مواقع الحوثيين في منذ 14 يوماً.