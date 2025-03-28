ستُستهدف السفارات بعيد الفطر.. واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لسوريا

وقالت الوزارة: "نحذر مواطنينا من السفر إلى نظرا للمخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب والاضطرابات".وأضافت: "نحذر مواطنينا من تزايد احتمال وقوع هجمات في خلال عيد الفطر".وبينت، أن "الهجمات قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق".