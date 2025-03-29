هل تضمنت "حل الحشد"؟.. تسريب النص الكامل لرسالة ترامب الى المرشد الأعلى

وجاء في نص الرسالة المترجمة دون تصرّف:جناب آية اللهمع الاحترام لمكانة قيادتكم ولشعب ، أكتب لكم هذه الرسالة بهدف فتح آفاق جديدة لعلاقاتنا، بعيدًا عن سنوات النزاع وسوء التفاهم والمواجهات غير الضرورية التي شهدناها في العقود الماضية. لقد حان الوقت لنترك وراءنا العداء ونفتح صفحة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل. اليوم أيضًا، هناك فرصة تاريخية أمامنا.الأميركية تحت قيادتي مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام ورفع التوتر. نستطيع معًا إزالة العقوبات، وتمكين الاقتصاد الإيراني، وفتح أبواب التعاون بين بلدينا، ليس فقط لمصلحة شعبينا، بل لمصلحة الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع.لكنني أحذّركم، إذا رفضتم هذه اليد الممدودة، وإذا اختار النظام الإيراني مسار التصعيد، والدعم المستمر للتنظيمات الإرهابية، والمغامرات العسكرية، فإن الرد سيكون حاسمًا وسريعًا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات نظامكم لشعبنا أو لحلفائنا.السلام ليس ضعفًا، وإنما هو خيار الأقوياء. والشعب الإيراني شعب يستحق مستقبلاً أفضل، بعيدًا عن العزلة والفقر والمعاناة.إذا كنتم مستعدين للتفاوض، نحن مستعدون أيضًا. لكن إذا استمريتم في مطالب العالم، فسيسجل التاريخ أنكم فوّتم فرصة عظيمة.مع الاحترام،جي. ترامب"وخلت الرسالة كما هو واضح من أي حديث عن التفاصيل او الحديث عن حل كما تحدثت تقارير او تصريحات للسفير الإيراني في في اليومين الماضيين، قبل ان يقول السفير ان تصريحه كان بمثابة تحليل وليس معلومة حقيقية.