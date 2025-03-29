تفاصيل تعرض شيخ الأزهر لوعكة صحية

وقالت المشيخة في بيان إن السيسي "اطمأنَّ على الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر، داعيًا المولى أن يتم شفاؤه، وأن يديم عليه نعمتي والعافية، وأن يحفظه للإسلام والمسلمين".وذكر البيان أن "وجه الشكر للرئيس السيسي على مشاعره الراقية، ودعواته المخلصة، ومواقف سيادته النبيلة، مثمنًا جهود سيادته في دعم دور وعلمائه في نشر الوسطية والاعتدال، بما يعزز مكانة ودورها في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة".وقالت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق إن تعرض لوعكة صحية، وأوصاه الطبيب المعالج بالراحة التامة، وتجنب الخروج من المنزل لمدة ثلاثة أيام.وأوضحت أن النصيحة الطبية دفعت الطيب إلى الاعتذار عن عدد من الارتباطات واللقاءات.