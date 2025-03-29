تقرير أمريكي: إسرائيل تواصل البحث عن دول تستقبل سكان غزة

ووفقاً للمسؤولين الإسرائيليين ومسؤول أمريكي سابق، جرت بالفعل محادثات مع الصومال وجنوب بالإضافة إلى دول أخرى، بما في ذلك إندونيسيا.وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن يواصل العمل على هذه القضية مع عدة دول.وأوضح المسؤولان الإسرائيليان أن نتانياهو كلف بهذه المهمة السرية قبل عدة أسابيع، ورفض الإسرائيلي التعليقوبحسب "أكسيوس"، "لا يسعى بنشاط إلى تنفيذ خطته لتهجير الفلسطينيين في الوقت الحالي"، بينما يركز مبعوثه إلى الشرق الأوسط ويتكوف بشكل كامل على التوصل إلى اتفاق جديد بين وحركة حماس من شأنه ضمان إطلاق سراح الرهائن واستعادة وقف إطلاق النار، وفق ما قاله مسؤولان أمريكيان.ويرتكز الجهد الإسرائيلي على رؤية "ريفييرا غزة" التي طرحها الرئيس في لقائه مع نتانياهو مطلع فبراير (شباط) الماضي، والتي تتضمن تهجير مليوني فلسطيني من القطاع من أجل إعادة إعماره.وتدفع بهذه الخطوة وخطوات أخرى لتشجيع "الخروج الطوعي" للفلسطينيين من غزة، بالتوازي مع تجدد الحرب وإصدار أوامر إخلاء للفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع.