نقل 43 سجينا من العراق الى ايران

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية "إرنا" عن جليان قوله أنه "في إطار تنفيذ تكوين المحكومين بين والعراق، حيث تم نقل 20 محكوما إيرانيا في سجون أكبر ، بينهم 16 رجلاً و 4 نساء، إلى أنحاء البلاد طوال فترة محكوميتهم".وأضاف انه "تم نقله 23 محكوما إيرانيا في سجون بالعراق إلى بعد استكمال الإجراءات التامة لقضاء فترة الإقامة المحكومية".وتابع انه "تم نقل 180 محكوما إيرانيا في سجون دول أخرى إلى إيران خلال شهر الماضي، في إطار تكويني لتجهيز المحكومين، فترة راحة محكومين في إيران".