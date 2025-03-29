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ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2000 قتيل
دوليات
2025-03-29 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
543 شوهد
السومرية نيوز ـ دوليات
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار إلى نحو 700 قتيل و1,700 جريح، بحسب
المجلس العسكري
الحاكم في البلاد.
وضرب
زلزال
بقوة 7,7 درجات
شمال غرب
مدينة ساغاينغ في وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة، حيث تسبب بدمار كبير في مناطق عدة من البلاد، كما امتد تأثيره إلى
تايلاند
بقوة 7,3 درجات، وفقاً لمركز "جي إف زد" الألماني لعلوم الأرض، فيما شعر به سكان في مناطق من
الصين
.
وجرى تحديد مركزه في منطقة تقع على بعد 16 كيلومتراً
شمال غرب
مدينة ساغاينغ على عمق عشرة كيلومترات، قرابة الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي (06:20 توقيت غرينتش).
وأعلنت ميانمار حالة الطوارئ في ست مناطق وولايات في ميانمار، وذكرت قناة "إم.آر.تي، في"
التلفزيونية
الحكومية أن إعلان الحكومة التي يقودها الجيش يشمل العاصمة نايبيتاو وماندالاي، بعد وقوع الزلزال وهزة ارتدادية قوية في
منتصف
النهار
.
>>
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