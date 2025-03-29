ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2000 قتيل

وضرب بقوة 7,7 درجات مدينة ساغاينغ في وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة، حيث تسبب بدمار كبير في مناطق عدة من البلاد، كما امتد تأثيره إلى بقوة 7,3 درجات، وفقاً لمركز "جي إف زد" الألماني لعلوم الأرض، فيما شعر به سكان في مناطق من .وجرى تحديد مركزه في منطقة تقع على بعد 16 كيلومتراً مدينة ساغاينغ على عمق عشرة كيلومترات، قرابة الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي (06:20 توقيت غرينتش).وأعلنت ميانمار حالة الطوارئ في ست مناطق وولايات في ميانمار، وذكرت قناة "إم.آر.تي، في" الحكومية أن إعلان الحكومة التي يقودها الجيش يشمل العاصمة نايبيتاو وماندالاي، بعد وقوع الزلزال وهزة ارتدادية قوية في .