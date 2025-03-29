إعلام سوري: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم

ومن المقرر أن يشغل منصب رئاسة الحكومة، الرئيس الانتقالي الحالي أحمد الشرع بموجب الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، الذي أقرته السلطات مؤخرا والذي يُحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي في البلاد.وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر، وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.وكان الشرع أصدر يوم أمس الجمعة قراراً بتشكيل الأعلى، وتعيين مفتيا للجمهورية العربية السورية.