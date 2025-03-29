وزير الدفاع الأمريكي يصطحب زوجته إلى اجتماعات عسكرية.. ما موقف ترامب ؟

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد حضرت زوجة الوزير اجتماعين مهمين، الأول مع البريطاني جون هيلي في البنتاغون بتاريخ 6 مارس الماضي، حيث تمت مناقشة قرار بوقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع أوكرانيا.أما الاجتماع الثاني فجرى في مقر حلف ببروكسل خلال شهر فبراير، وتمحور حول تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا.وأشارت المصادر إلى أن بعض المشاركين الأجانب في هذه الاجتماعات لم يكونوا على دراية بهوية الزوجة أو سبب حضورها، في حين أن البروتوكولات المعتادة تقتصر حضور مثل هذه الاجتماعات الحساسة على الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية عالية المستوى نظرا لطبيعة المناقشات السرية التي تجري خلالها.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع فضيحة تسريبات المحادثات التي جرت عبر تطبيق "سغنال"، والتي ضمت نائب الرئيس جي دي فانس ومستشار مايك والتز بالإضافة إلى رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" غولدبرغ.وقد أثارت هذه المحادثات التي تناولت خططا عسكرية محتملة ضد "الحوثيين" في مخاوف أمنية كبيرة.وردا على هذه التقارير، نفى هيغسيث أي مناقشة لخطط حربية في تلك المحادثات، بينما هاجم مايك والتز الصحفي غولدبرغ ووصفه بمصطلحات قاسية.من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم شون بارنيل على التقارير بالتشكيك في مصداقيتها ودوافعها.وأثارت هذه الأحداث ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية، حيث دعا النائب الديمقراطي كريس إلى استقالة وزير الدفاع فورا بسبب ما وصفه "بخرق أمني جسيم"، بينما انتقد المحافظ بيل كريستول لاستهانتها المزعومة بالإجراءات الأمنية.يذكر أن الرئيس قد كلف بمتابعة التحقيق في هذه القضية، في وقت تشهد فيه الإدارة ضغوطا متزايدة بسبب اتهامات بالتهاون في التعامل مع قضايا الأمن القومي والحفاظ على الأسرار العسكرية الحساسة.