في ليلة 29 رمضان بالمسجد الحرام.. 4 ملايين مصل ومعتمر

وأدى أكثر من 2.5 مليون مصل صلاة والتراويح بالمسجد الحرام وشهدوا ختم ، بحسب هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وبحسب "واس"، شهد المسجد الحرام منذ الصباح يوم الجمعة توافد ضيوف من المعتمرين والمصلين بكثافة إلى أروقة وساحات وصحن المطاف والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، وتمكنوا من أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وأمان.وأشار التقرير إلى تجنيد للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كامل طاقاتها وإمكاناتها من خلال منظومة عمل متكاملة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال ضيوف ، وتوجيههم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، إلى جانب تنظيم دخول مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.ووضعت الهيئة بالتكامل مع الجهات المعنية خططا لتنظيم الحشود والإرشاد في الشريفين وساحاتهما، وتخصيص مسارات واضحة في الممرات لضمان سلاسة الحركة، وإطلاق مبادرة "المرشدين الراجلين" التي توفر فرق إرشادية مدربة لمساعدة القاصدين والمعتمرين على التنقل بسهولة، والإجابة على استفساراتهم بعدة لغات.واستخدمت الهيئة لوحات إرشادية مصنفة حسب المواقع للتيسير على القاصدين، ووصولهم إلى المرافق والخدمات، وتعزيز الخدمات التشغيلية في المسجد الحرام من النظافة والتعقيم والتعطير بمعدات وأدوات وآليات متخصصة، بالإضافة إلى تشغيل دورات مياه مجهزة بكامل الخدمات، وتهيئة أعداد مضاعفة من تصل إلى (33) ألف سجادة.كما جهزت الهيئة نقاط متعددة لسقيا ماء زمزم وتوفرها مبردة وغير مبردة على مدى الساعة، كذلك تهيئة منظومة الأبواب لتسهيل حركة الدخول والخروج وتخصيص مداخل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف دور فرق البلاغات على مدى الساعة لاستقبال الملاحظات، بحسب الوكالة.ووفرت الهيئة مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وتوفير شاشات إلكترونية بعدة لغات للاستفادة من التوجيه والإرشاد المكاني ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات، وتنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التطهير بالمسجد الحرام.وضاعفت الهيئة جهودها لتوجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم عبر موظفين مؤهلين بتنظيم الساحات والممرات وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم دخول قاصديه عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الأمطار وتقلبات الطقس.