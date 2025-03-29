عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول

أعلنت دول عدة أن أول أيام عيد سيكون بعد غد الاثنين، حيث لم تثبت رؤية شوال فيها.

وأعلن في ، أن يوم غد الأحد هو متمم لشهر رمضان ويكون الاثنين أول أيام عيد .

وأعلنت ، السبت، عدم ثبوت رؤية شهر شوال، ويوم غد الأحد المتمم لشهر رمضان ، وأن الاثنين الموافق 31 من مارس هو أول أيام عيد المبارك.



وفي أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق أن "غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد".



كما ذكرت (بترا) أن غدا، الأحد، المتمم لشهر رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأعلنت دار الإفتاء في مصر، أن الاثنين، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث لم تثبت رؤية شهر شوال.



وبحسب ما أوضح مركز الفلك الدولي عبر حسابه على موقع إكس فقد غربت الشمس في وبروناي، وعيد الفطر سيكون في الدولتين يوم الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيهما، فيما يمكن رؤية بالدولتين بالعين المجردة يوم الأحد.



كما أعلنت والهند وإندونيسيا وبنغلاديش أيضا أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.



وتعد أول دولة تعلن أن عيد الفطر يوم الاثنين بناء على عدم توفر شروط الرؤيا فيها.



وكانت دول عدة أعلنت يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، وهي والإمارات وقطر والكويت والبحرين.



