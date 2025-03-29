الشرع في مراسم إعلان الحكومة: نشهد ميلاد مرحلة جديدة

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مراسم إعلان الجديدة، إن بلاده تشهد ميلاد مرحلة جديدة في المسيرة الوطنية.

وشدد الشرع في كلة له: "نواجه تحديات كبيرة تتطلب منا الوحدة، هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".



وأضاف: "أعدكم أن أكون معكم خطوة بخطوة لبناء المستقبل، وسنسعى جاهدين لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة".

ولفت الشرع الى أن "خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها وسنسعى لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر".

وتابع: "سنصلح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة وسنعمل على رعاية المزارعين بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي، لن نسمح للفساد التسلل إلى مؤسساتنا، وسنعمل على ضمان حقوق الإنسان وتطوير منظومة التعليم في سوريا".