أنباء عن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال

أفادت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بأنباء عن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال.

وقالت تلك الوسائل، إن "تقارير أولية تفيد بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين".

وأوضحت أن " إحدى سيارات الليموزين الخاصة به وقيمتها 275,000 دولار انفجرت واشتعلت فيها النيران في أحد شوارع موسكو".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول الحادث وتفاصيله.