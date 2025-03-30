ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى 1.7 ألف قتيل

من جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة ارتدادية بقوة 5.1 درجة ضربت منطقة على بعد 13 ميلا ماندالاي في ميانمار.ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع المزيد من الأضرار.وقضى الكثير من سكان ماندالاي البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة الليل في الشوارع، إما بسبب تشريدهم بسبب الزلزال، الذي هز أيضا المجاورة أو بسبب قلقهم من أن الهزات الارتدادية المستمرة قد تتسبب في انهيار الهياكل غير المستقرة.