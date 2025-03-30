الجيش الإسرائيلي في العمق السوري

وكتب أدري تحت الصور والفيديوهات: "داهمت قوات اللواء 810 تحت قيادة الفرقة 210 خلال الأسبوع المنصرم مناطق في قمة لم يتحرك فيها جيش الدفاع حتى الان وذلك بهدف ازالة تهديدات ومصادرة وسائل تابعة للعدو في تلك المنطقة".وأضاف: "خلال النشاط عثرت قوات وحدة رجال الألب على بنى تحتية عسكرية ومن ضمنها عتاد عسكري وعبوة ناسفة بوزن عشرات الكيلوغرامات".وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان دخول قواته إلى مواقع جديدة في منطقة جنوب غربي خلال الأسبوع الماضي.