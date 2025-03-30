Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الميرنجي يستقر على خليفة أنشيلوتي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نساء طويلات القامة يعانين من قلة الرجال

دوليات

2025-03-30 | 10:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نساء طويلات القامة يعانين من قلة الرجال
1,010 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تواجه لاتفيا، المطلة على بحر البلطيق، واقعًا يؤثر بشكل كبير على نسائها، ففي 2023 بلغن 53.68% من سكانها البالغين أقل من مليونين، والرجال 46.32% فقط، مع أن مساحتها تزيد عن 64 ألف كيلومتر مربع، وهو اختلاف ذكر البنك الدولي بتقرير له أنه ليس مجرد حقيقة إحصائية؛ بل له آثار جانبية على حياة الناس، خصوصا نساء يجدن أنفسهن في وضع يجعل العثور على شريك مهمة صعبة.

هذا الفارق بين الرجال والنساء "أؤدي أيضًا إلى رقم مثير كبير، حيث لكل 84 رجلاً هناك 100 امرأة في لاتفيا".
ولما أوضح البروفسور بايبا بيلا أستاذ علم الاجتماع في جامعة لاتفيا أن "هذا الخلل يؤدي إلى قلق متزايد مع اللافتيات، حيث يترك ريششين من بقاء وحيدات بسبب عيوب الرجال، إضافة للفارق بمتوسط العمر بين الجنسين، في عام 2022 بلغ 70.1 عام للرجال و79.9 للنساء، أي أشهر مدتها 9.8 سنة، كما أنه باختلال التوازن الديمغرافي، حيث يبقى عدد أكبر من النساء الأصغر من عيش الرجال".
وأدى الخلل إلى جانب ارتفاع الوفيات بين الذكور، وينتهي المتواجدون بين 30 إلى 40 عامًا، بسبب الإصابة بالإدمان وإدمان الكحول، وينتهي بالتنوع بين الجنسين.
أكد "بايبا مالى بيلا" أن معدل وفيات "أعلى 3 مرات منه بين النساء، بالفئة العمرية بنفسه" ما يسلط الضوء على حدوث اختلال التوازن بين الجنسين.
أما فيما يتعلق بالمشجعين الاجتماعيين، فالكثير من اللافتيات تجد صعوبة في العثور على شريك، ومن الواضح أن المؤثرة دانا لوسيا المكتظة بقناتها "اليوتيوبية" بأكثر من مليون مشترك أنها منتشرة على نطاق واسع.
بسبب ما تواجه النساء الأصغر سنا تضامنا وتعليما وذكاء صعوبات أكبر بتكوين العلاقات الشخصية، منهن الشابة النجمة دايس أوضحت أن "أذكى النساء وحيدات..أما الجميلات جدا فيبقين وحيدات إذا كن ذكيات".
وهذا يسلط الضوء على حقيقة أنه حتى ببلد تتمتع فيه المرأة بفرص متقدمة، فإن التحدي المتمثل في العثور على شريك غياب القلق الدائم في لاتفيا التي تلعب تاريخها يمارسها الضيوف بهذا الخلل، ففي سنوات الحرب العالمية الثانية، أدى إلى خسارة كبيرة في الربح، وحقق نجاحا كبيرا من لاتفيات أجرة إلى دول أخرى بحثت عن فرص عمل وحياة أفضل، كشريك، بسبب الفرص المحدودة في الداخل.
الأطول قامة بالعالم
وآخر جانب مثير من الزجاج وهو أن النساء اللاتفيات هن الأطول قامة بالعالم، بمتوسط تأثير يبلغ 1.70 متر ولهذه الحقيقة على التفاعلات الاجتماعية وطريقة نظر الرجال إلى النساء، إذ قد يشعر بعض الناس أن طول القامة يزيد عائقاً أمام إقامة علاقات رومانسية داخل بيئتهم الاجتماعية الخاصة.
على الرغم من أن العامل الوحيد غير المؤثر في البحث عن شريك، فإن هذه الظاهرة تساهم في تواجد المرأة اللاتفية التي تواجه تحدياً في المجال الرومانسي.
ويترتب على هذه الظاهرة أيضًا تأثير وتأثيرات اجتماعية واسعة النطاق.
في لاتفيا، تمثل النساء نسبة كبيرة من طلاب التعليم العالي، حيث شهدوا العام الدراسي 2022-2023 أن نسبة الأعضاء المسجلين في مؤسسيه 60% من النساء وفق بوابة الإحصاء الرسمي للبلاد.
ويعكس هذا المستوى العالي من التعليم بين النساء، وهو ما يجب أن يخلق خلقاً من تكافؤ الفرص، ولكن رغم ذلك، لا تزال الصعوبات تجد شريكاً هو مصدر القلق المهيمن.
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

طويلات

جميلات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٣٠ والأخيرة | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-30
Play
الحلقة ٣٠ والأخيرة | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-30
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
Play
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
Play
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
Play
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
Play
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-29
Play
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-29
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-29
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-29
بال 90
Play
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-29
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-29
Play
29-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-29
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-29
الأكثر مشاهدة
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٣٠ والأخيرة | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-30
Play
الحلقة ٣٠ والأخيرة | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-30
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
Play
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
Play
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
Play
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
Play
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-29
Play
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-29
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-29
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-29
بال 90
Play
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-29
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-29
Play
29-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-29
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-29
اخترنا لك
جدل عيد الفطر.. عالم فلك يعلق: هذا ما اثار الصدمة!
12:05 | 2025-03-30
غارات أمريكية تستهدف شمالي صنعاء
12:03 | 2025-03-30
إيران تعلن غداً أول أيام عيد الفطر
11:34 | 2025-03-30
إيران تهدد: سنستخدم "القوة المضاعفة"
11:26 | 2025-03-30
الشرع لعشائر السويداء: أين التهميش؟
11:05 | 2025-03-30
ترامب يهدد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية عليها
10:27 | 2025-03-30
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.