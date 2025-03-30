ترامب يهدد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية عليها

وقال في تصريح لشبكة إن بي سي "هناك مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يجرون محادثات"، مبينا انه "إذا لم تتوصل لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".وأضاف "سنقصف ونفرض رسوما جمركية عليها ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي".وبشأن التطورات حول أوكرانيا وروسيا، اكد "سنفرض رسوما جمركية إضافية على خام النفط الروسي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا"، لافتا الى "انني كنت غاضبا جدا من انتقاد مصداقية وتعليقاته لم تكن تسير في الاتجاه الصحيح".