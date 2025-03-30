الشرع لعشائر السويداء: أين التهميش؟

وعقب انتهاء مراسم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، وخروج الحضور من قاعة الحفل في قصر الشعب بدمشق، توجه الشيخ إلى الرئيس الشرع بصوت مرتفع، معاتبا إياه على ما وصفه بـ"تجاهل عشائر محافظة السويداء" وعدم تمثيلها في التشكيلة الوزارية.وأكد الشيخ أن بين أهل العشائر هناك "مثقفين وشخصيات ذات كفاءة عالية"، قائلا: "نحن مهمشون منذ عهد النظام السابق، والآن تستمر هذه السياسة في عهدكم".ورد الشرع بهدوء، مشيرا إلى أن "وزير الزراعة في التشكيلة الجديدة من محافظة السويداء"، كما ذكّر الشيخ بأنه تمت دعوته شخصيا لحضور حفل الإعلان، مما يفند ادعاءات التهميش.