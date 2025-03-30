إيران تعلن غداً أول أيام عيد الفطر

وذكر بيان لمكتبه، أنه "يعلن عن ثبوت رؤية مساء الأحد 30 آذار/ مارس 2025، وعليه، فإنّ يوم الإثنين 31 آذار/ مارس هو أوّل أيام شهر المصادف لعيد السعيد".يذكر أن ، أعلن ان يوم غد الإثنين أول أيام عيد .وقال المكتب في بيان ورد لـ ، انه "تم ثبوت الرؤية لهلال شهر شوال".وأضاف "بذلك يكون يوم غد الإثنين الموافق (31 / آذار / 2025 م)، هو أول أيام عيد الفطر المبارك".