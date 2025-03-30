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غارات أمريكية تستهدف شمالي صنعاء
دوليات
2025-03-30 | 12:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,269 شوهد
استهدفت غارات أمريكية، مساء الأحد، منطقة شمالي العاصمة اليمنية
صنعاء
.
وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة "أنصار الله"، "عدوان أمريكي يستهدف بـ 4 غارات منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمالي صنعاء".
وأضافت "غارتان أميركيتان على منطقة العصايد في مديرية كتاف شرقي صعدة".
الى ذلك، قالت وزارة الصحة اليمنية، "شهيد و4 جرحى من المدنيين في حصيلة أولية للعدوان الأميركي على منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء".
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