لبنان.. السلطات تعتقل مشتبها بهم في إطلاق صواريخ

وذكر مكتب في أنه "في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 آذار، كثفت عملياتها الاستخبارية لكشف المتورطين في هذه الأعمال".وأضاف المكتب: "بإشراف القضاء المختص، أوقفت العام عددا من المشتبه بهم، وبدأت الجهات المعنية التحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان الجمعة، إطلاق "قذيفتين صاروخيتين" من .