حصيلة ضحايا "غارات إسرائيلية" على غزة اليوم

وقالت المصادر، إن "64 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع منذ فجر اليوم".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، أن "9 شهداء بينهم أطفال ونساء إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي خان جنوبي قطاع غزة".

بدورها، قالت حركة حماس في بيان، إن "جيش الاحتلال واصل قصفه لأبناء شعبنا في طيلة أول أيام عيد ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء"، داعية الشعوب الحرة للتحرك الفوري وتنظيم فعاليات لإلزام الحكومات بالضغط لوقف العدوان على غزة والضفة.