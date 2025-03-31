السيد الخامنئي: يجب اقتلاع جذور الكيان الصهيوني من ارض فلسطين المحتلة

وقال الخامنئي خلال خطبة صلاة العيد، أن "التصريحات السياسية الغربية تتهم شعوب المنطقة الشجاعة وشبابها بالوكالة للآخرين، والكيان الصهيوني وكيل عن الاستعمار والمستعمرين ويرتكب الإبادة الجماعية"، لافتا الى ان "العصابة المجرمة يجب ان تقلع جذورها من أرض فلسطين المحتلة واجتثات الكيان الصهيوني واجب ديني وأخلاقي وعلى الجميع تحمل واجباتهم".وأضاف، أنه "يتهمون القوى المقاومة بالمنطقة بالوكالة ولا وجود وكيل سوى الكيان الصهيوني المجرم، والغرب يتهم المدافعين عن أراضيهم بالإرهاب والعمليات الإرهابية للكيان الخبيث مباحة لهم".وتابع، أن "خطوات العدو فاضحة وصارخة حيث اغتالوا عددا كبيرا من العلماء العراقيين والإيرانيين، و20 ألف طفل اغتالهم الكيان الصهيوني ويتشدقون بحقوق الانسان الوهمية"، مردفاً أن "العصابة المجرمة يجب ان تقلع جذورها من أرض فلسطين المحتلة".