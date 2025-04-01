الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض بعد زلزال ميانمار: المستشفيات مكتظة

وقال الدكتور ثوشارا ممثل المنظمة في ميانمار بمؤتمر صحفي أعقب زيارة قام بها لمنطقة الزلزال في (نا بى تاو وغيرها) إن "المستشفيات مكتظة بالمرضى والإمدادات الطبية على وشك النفاد إضافة إلى انقطاع في الكهرباء ونقص في الوقود محذرا من تفشي الأمراض بصورة كبيرة".وأعرب عن "قلق المنظمة بشأن المرضى الذين يحتاجون إلى أنواع أخرى من الرعاية الطبية الأساسية مثل الأمهات الحوامل والأطفال المرضى والمرضى الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم مثل السكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة وقد يتعرضون لخطر انقطاع علاجهم".وأكد أن "منظمة العالمية تجرى حصرا للمستشفيات والمؤسسات الطبية المتضررة والمدمرة"، لافتا إلى أن "ثلاثة مستشفيات تضررت بشدة و22 جزئيا غير أنها لا تزال تعمل لاستقبال المرضى المصابين بجراح خطيرة".ونوه إلى أن "المنظمة سلمت ثلاثة أطنان من الإمدادات الطبية إلى مستشفيات ماندالاي وناي بي داو والتي نقلت على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة في غضون 24 ساعة من وقوع الزلازل وسيتم تسليم دفعة إضافية من الإمدادات الطبية خلال الأيام المقبلة".