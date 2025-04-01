غزة بلا طعام حتى اشعار اخر.. اغلاق وقصف ودمار ومجاعة يحاصرون القطاع

وأوضح البرنامج في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه القوات الإسرائيلية ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الثاني من شهر مارس الماضي.وأوضح البيان أن البرنامج كان يوزع يوميا أكثر من 306.000 كيلوغرام من دقيق القمح لتشغيل المخابز في جميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى الخميرة والسكر والملح، ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات، توقفت المخابز المدعومة عن العمل تماما، مما يهدد بتفاقم أزمة الجوع بين السكان.من جهته، أكد في أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير البنية التحتية الحيوية للقطاع، بما في ذلك قصف أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وإخراجها عن الخدمة.كما تم تدمير عشرات المخابز واستهداف دور العبادة، حيث دُمِّر أكثر من 1000 وثلاثة كنائس، فضلا عن استهداف والتعليمية.وحذر المكتب من "جريمة إبادة جماعية" يتعرض لها سكان القطاع، مؤكدا أن الحصار الإسرائيلي يهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، مشيرا إلى أن قتلت أكثر من 61 ألف فلسطيني بينهم مئات المفقودين، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50.300 قتيل، بينهم أكثر من 30 ألف طفل وامرأة، كما أبيدت 7.200 أسرة فلسطينية بالكامل.وأشار إلى أن الحصار الخانق وإغلاق المعابر أدى إلى منع إدخال 18.600 شاحنة مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 1.550 شاحنة محملة بالوقود.وختاما دعا إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، مطالبا بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.كما حمل المكتب "إسرائيل والإدارة الأمريكية ودولا أخرى المشاركة في العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم".