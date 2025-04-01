رسمياً.. حزب الله ينعى شهيدي غارة الضاحية الأخيرة

وذكر الحزب في بيان تابعته ، أن "المقاومة الإسلامية في نعت الشهيدين علي حسن وحسن علي ، اللذين ارتقيا في الغارة الصهيونية الأخيرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ".وتشهد الضاحية الجنوبية غارات إسرائيلية متكررة خلال الأيام القليلة الماضية، بخرق واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق نار يقابله صمت دولي وعربي مطبق على ما يجري من انتهاكات للسيادة .