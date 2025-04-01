أمريكا.. حملة تسريح لـ 10 آلاف موظف في قطاع الصحة

وصدرت الإشعارات بعد أيام فقط من تحرك الرئيس الأمريكي لتجريد العمال من حقوقهم في المفاوضات الجماعية في والخدمات الإنسانية الأمريكية وجميع الوكالات الأخرى التابعة للحكومة.وأعلن الأمريكي عن خطة الأسبوع الماضي لإعادة تشكيل والخدمات الإنسانية الأمريكية والتي تعد عبر وكالاتها مسؤولة عن تتبع الاتجاهات الصحية وتفشي الأمراض وإجراء وتمويل البحوث الطبية ومراقبة سلامة الغذاء والدواء وإدارة برامج التأمين الصحي لما يقرب من نصف سكان البلاد.ومن شأن الخطة توحيد الوكالات التي تشرف على مليارات الدولارات لخدمات علاج الإدمان ومراكز الصحة المجتمعية في جميع أنحاءومن المتوقع أن تؤدي عمليات التسريح إلى تقليص وظائف وزارة الصحة إلى 62 ألف وظيفة مما يؤدي إلى التخلص من ما يقرب من ربع موظفيها، عشرة آلاف وظيفة من خلال تسريح العمال وعشرة آلاف عامل آخرين حصلوا على عروض التقاعد المبكر والاستقالة الطوعية.