تعليق امريكي على غارة الضاحية: إسرائيل استأنفت عملياتها القتالية بلبنان ونحن ندعمها

وقال متحدث باسم في رسالة بريد إلكتروني، ردا على سؤال من وكالة "رويترز" بشأن الغارة الجوية التي وقعت فجر اليوم: "استأنفت (إسرائيل) الأعمال القتالية لأن الإرهابيين أطلقوا صواريخ على من لبنان"، على حد وصفه.وأضاف المتحدث أن "واشنطن تدعم رد إسرائيل".وفجر اليوم، شنت غارة على مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة ، بتوجيه من الشاباك الليلة الماضية مستهدفة حسن علي محمود بدير احد عناصر الوحدة 3900 في وفيلق‏وقال الجيش الإسرائيلي إن "بدير عمل خلال الفترة الأخيرة بتعاون مع حماس، وقام بتوجيه عناصر في حماس وساعدهم على تنفيذ مخطط خطير ضد مواطنين إسرائيليين على المدى الزمني الوشيك"، لافتا إلى أنه "تم التخطيط لهذه العملية الإرهابية بحيث تنفذ على المدى الزمني الوشيك وكانت لتستهدف مدنيين إسرائيليين، حيث تم استهداف المدعو حسن بدير بشكل فوري بغية إزالة هذا التهديد".من جهته، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا نعى فيه "الشهيدين علي حسن بدير (جواد) وحسن علي بدير (الحاج ربيع)، اللذين استشهدا في الغارة المعادية فجر اليوم على مبنى في حي ماضي في الضاحية الجنوبية".وصدر عن مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة العامة بيان، أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة محدثة ثانية إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 4، بعد وفاة جريح هذا الصباح متأثرا بجروحه البليغة، ومن بين الشهداء سيدة، كما أدت الغارة إلى إصابة 7 أشخاص بجروح".وهذا الهجوم استدعى إدانة من عون، الذي أكد في بيان للرئاسة اللبنانية على منصة "إكس" أنها "إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان".هذا واشتعل الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" عندما أطلق "حزب الله" النار دعما لحماس في بداية حرب غزة. وتصاعد في سبتمبر عندما شنت إسرائيل هجومها واغتالت قياديين بارزين في الحزب بينهم الأمين العام السابق ، معلنة أن هدفها هو تأمين عودة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في الشمال.وشردت الحرب أكثر من مليون شخص لبناني وأودت بحياة ما لا يقل عن 3768 شخصا في ، وفقًا لإحصاء اللبنانية لشهر الذي تم الإعلان في السابع والعشرين منه اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفينوأفادت التقارير بمقتل عشرات آخرين بنيران إسرائيلية منذ سريان هذا الاتفاق، وسط إدانات عربية ودولية لهذه الخروقات.