هبطت اضطرارياً.. تحطم طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار مقديشو

وذكرت تقارير إعلامية أن "الطائرة، التي كانت متجهة من مقديشو إلى بيدوا، واجهت مشكلة ميكانيكية أدت إلى فشل عجلات الهبوط الأمامية في الانتشار بشكل صحيح، ما دفع الطاقم إلى العودة والقيام بهبوط اضطراري تحت السيطرة".ووفقًا للمعلومات الأولية، أسفر الحادث عن سقوط ضحية واحدة، بينما كان على متن الطائرة 22 شخصًا".