إدارة ترامب تتفاوض مع دول عدة لترحيل المهاجرين إليها.. هل تتضمن العراق؟

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، أن تجري مفاوضات مع دول من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى جمهورية - غير المعترف بها جزئيا - لاستقبال المهاجرين المطرودين من .وأضافت الصحيفة: "يبحث المسؤولون عن وجهات جديدة لإرسال المهاجرين الذين تريد ترحيلهم، لكن دولهم الأصلية إما تبطئ في استعادتهم أو ترفض ذلك تماما."وأشارت التقارير إلى أن تُجري مناقشات مع عدة دول، منها ليبيا ورواندا وبنين وإسواتيني ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو، على أمل الحصول على موافقتها، ربما مقابل مكاسب مالية أو سياسية.ووفقا للمصادر، تسعى السلطات الأمريكية أيضا إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من دول اللاتينية لاعتبارها "دولا آمنة" يمكن طلب فيها. وأوضح المطلعون أن محادثات تجري حاليا مع هندوراس وكوستاريكا حول مثل هذه الصفقات.