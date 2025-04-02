حقيقة دفع السعودية وعدد من الدول العربية مبالغ مالية عن كفارة إفطار خاطئ

وكان من بين هذه الشائعات ما ارتبط بمبلغ 1.6 مليار ريال سعودي ككفارة عن مثل هذا الخطأ في عام 2011، والذي تم تداوله بشكل واسع على .شائعة كفارةتتضمن الشائعات التي يتم تداولها عادة عنوانًا مثيرًا يدعي أن قد دفعت هذا المبلغ ككفارة نتيجة لعدم رؤية هلال شهر ورصد كوكب زحل بدلاً من ذلك.وتظهر هذه الشائعة، كل عام في نفس الفترة، جالبةً معها الكثير من الجدل والنقاشات بين رواد الإنترنت.الحقيقة التي يجب أن نضعها في الاعتبار هي أن هذا الأمر ليس إلا إشاعة تم تداولها منذ عام 2011. وقد قامت في السعودية بنفي صحة هذه الأنباء في ذلك الوقت، حيث أكدت أن الخبر غير دقيق ولا يملك أي أساس من .ومع ذلك، لا يزال بعض الناس يستمرون في نشره دون معرفة بتأكيد رفض معلوماته من قبل جهات رسمية.واقع مشابه في التاريخومن الضروري الإشارة إلى واقعة حدثت في عام 1404 هـ، حيث أصدرت وزارة العدل السعودية بياناً يتعلق بشهر رمضان.وفي ذلك العام، تم تحديد دورة الصيام ب28 يوماً، وأوصت الوزارة في المملكة بقضاء يوم إضافي ليتم لهم شهر رمضان 29 يوماً.وأشار البيان إلى أنه على "قضاء هذا اليوم كما صرح بذلك أهل العلم في مثل هذه الحالة"، مستنداً إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمكانية تصحيح العبادات عند الحاجة.رؤية هلال في السعوديةجدير بالذكر أن السعودي، قد سبق وأعلن أن قررت أن الأحد الماضي أول أيام عيد 2025.وقالت السعودية، إن هلال شهر شوال ثبتت رؤيته في مرصدي تمير وحوطة سدير، حيث بدات المراصد المختلفة في عملية تحري هلال شهر شوال.ودعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1446هـ ــ حسب تقويم ــ الموافق 29 / 3 / 2025.على صعيد آخر، حددت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد 1446 هجريًا، حيث كان الأحد هو المتمم لشهر رمضان .