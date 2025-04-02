"الصحة العالمية" تتأهب لعجز تاريخي في ميزانيتها

وقال نفس المصدر أن "هذا العجز ناتج عن توقف المدفوعات الأمريكية الداعمة للمنظمة".يذكر أنه وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي ، مرسوما بشأن انسحاب بلاده من العالمية، حيث تعتقد الجديدة أن ليست فعالة بما فيه الكفاية، وأنها تخضع للنفوذ السياسي وتتطلب الكثير من التمويل من .وفي فبراير، قال رئيس المنظمة إنها جمدت التوظيف وقيدت السفر بسبب أزمة السيولة بعد انسحاب من المنظمة.بالإضافة إلى ذلك، صرح مسؤولون كبار في منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع عالمي لموظفي منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء "أن أزمة ميزانية منظمة الصحة العالمية هي أكثر خطورة مما كان يعتقد سابقا، فالمنظمة لديها ما يقرب من 1.9 مليار دولار أقل من هدف ميزانيتها البالغ 4.2 مليار دولار للفترة 2026-2027، مع عجز قدره 600 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025."وبحسب ، قال ، لمنظمة الصحة العالمية للعمليات التجارية، خلال الاجتماع، إن الأمريكي السابق لم تدفع 130 مليون دولار من المساهمات المستحقة للولايات المتحدة لعام 2024.كما شدد الصحفيون على أنه "في الفترة الممتدة ما بين 2022-2023، قدمت الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية ما يقرب من مليار دولار من المساهمات الثابتة والطوعية. أي أنه في المجموع، تدين الولايات المتحدة بمبلغ 260 مليون دولار من المساهمات للفترة 2024-2025، وهي أموال من غير المرجح أن تتلقاها منظمة الصحة العالمية من الرئيس الأمريكي الجديد ، على الرغم من الالتزام القانوني بالدفع. وفي يناير، أعلن ترامب أن بلاده ستنسحب من العالمية، لكن هذا الانسحاب لن يدخل حيز التنفيذ إلا في يناير 2026".وفي الأسبوع الماضي، أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن بريد إلكتروني داخلي من رئيس منظمة الصحة العالمية ، أن منظمة الصحة العالمية اقترحت خفض ميزانيتها السنوية بأكثر من 20% وخفض عدد موظفيها وسط نقص حاد في التمويل بسبب انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة.