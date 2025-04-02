غارة أميركية جديدة على موقع بالحديدة غرب اليمن

وقالت المصادر أن "القصف أسفر عن أضرار مادية في المنازل والممتلكات من دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية".وفي وقت سابق اليوم أعلن الحوثيون معلومات جديدة تفيد بسقوط أربعة قتلى وثلاثة جرحى في غارات مساء الثلاثاء على ، نسبوها إلى .يذكر أن أعلنت في 15 آذار عملية عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر الحيوي للتجارة العالمية. وأفادت بأنها قتلت عددا من كبار مسؤوليهم.وتوعّد الرئيس الأميركي الحوثيين المدعومين من بالقضاء عليهم، محذّرا من استمرار تقديم الدعم لهم.فيما قالت الناطقة باسم كارولاين ليفيت الثلاثاء إن "هذه الضربات ضد الحوثيين كانت فعالة بشكل كبير" متحدّثة عن "أكثر من 200 ضربة ناجحة".وكان حذّر الحوثيين والإيرانيين الإثنين عبر منصته "تروث سوشيال" من أنّ "الآتي أعظم" إذا لم تتوقف الهجمات على السفن وقال "هجماتنا ستتواصل حتى يتوقفوا عن تشكيل تهديد لحرية الملاحة".