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غارة أميركية جديدة على موقع بالحديدة غرب اليمن
دوليات
2025-04-02 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
459 شوهد
أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلات أميركية شنت غارات جوية على قرية الصنيف في منطقة
المنصورية
بمحافظة
الحديدة
غرب
اليمن
.
وقالت المصادر أن "القصف أسفر عن أضرار مادية في المنازل والممتلكات من دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية".
وفي وقت سابق اليوم أعلن الحوثيون معلومات جديدة تفيد بسقوط أربعة قتلى وثلاثة جرحى في غارات مساء الثلاثاء على
الحديدة
، نسبوها إلى
الولايات المتحدة
.
يذكر أن
واشنطن
أعلنت في 15 آذار عملية عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر
البحري
الحيوي للتجارة العالمية. وأفادت
واشنطن
بأنها قتلت عددا من كبار مسؤوليهم.
وتوعّد الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
الحوثيين المدعومين من
إيران
بالقضاء عليهم، محذّرا
طهران
من استمرار تقديم الدعم لهم.
فيما قالت الناطقة باسم
البيت الأبيض
كارولاين ليفيت الثلاثاء إن "هذه الضربات ضد الحوثيين كانت فعالة بشكل كبير" متحدّثة عن "أكثر من 200 ضربة ناجحة".
وكان
ترامب
حذّر الحوثيين والإيرانيين الإثنين عبر منصته "تروث سوشيال" من أنّ "الآتي أعظم" إذا لم تتوقف الهجمات على السفن وقال "هجماتنا ستتواصل حتى يتوقفوا عن تشكيل تهديد لحرية الملاحة".
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